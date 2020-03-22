Коронавирусной инфекцией могут заразиться 22,2 млн украинцев – Национальная академия наук

22.03.2020, 2:15, Новости дня

Коронавирусной инфекцией могут заразиться 22,2 млн украинцев. Такой прогноз дали в Национальной академии наук Украины (НАНУ), сообщается в протоколе киевской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой прошло 21 марта.

Протокол опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

“Ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий по возможному инфицированию 22,2 млн людей в Украине”, – сказано в документе.

В Украине введен режим чрезвычайной ситуации в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве.

По состоянию на 21.00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это на шесть больше, чем сутками ранее. Умерли три человека, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 300 тыс., умерли почти 13 тыс. человек.