 

Коронавирусной инфекцией могут заразиться 22,2 млн украинцев – Национальная академия наук

22.03.2020, 2:15, Новости дня

Коронавирусной инфекцией могут заразиться 22,2 млн украинцев. Такой прогноз дали в Национальной академии наук Украины (НАНУ), сообщается в протоколе киевской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой прошло 21 марта.

Протокол опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

“Ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий по возможному инфицированию 22,2 млн людей в Украине”, – сказано в документе.

В Украине введен режим чрезвычайной ситуации в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Харьковской, Тернопольской и Донецкой областях, а также в Киеве.

По состоянию на 21.00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это на шесть больше, чем сутками ранее. Умерли три человека, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 300 тыс., умерли почти 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Росстандарт опроверг повышение стоимости поверки бытовых счетчиков

17.02 / В Британии оштрафовали телеканал “НТВ-Мир Балтия” за дискуссию о Скрипале

20.02 / Массовое ДТП в Канаде: пострадали более 60 человек

21.03 / В Челябинской области появился первый зараженный коронавирусом

22.02 / Почему мужчины хуже переносят коронавирус

08.02 / Сондленд перестал быть послом

05.03 / Компания Hyundai показал первое изображение i20 N

07.02 / Гольдфарб: Шансы Трампа на второй срок после истории с импичментом не увеличились, но и не уменьшились

21.02 / Среди задержанных в Новых Санжарах были неместные, в том числе не из Полтавской области. Полиция проверяет, с какой целью они туда приехали

25.02 / На украинской полярной станции выпал красный снег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска