Впечатление, что в расследование дела Гандзюк вмешались извне – замгенпрокурора Трепак

22.03.2020, 2:15, Новости дня

Эффективность расследования смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк была разная. Об этом заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликовано 21 марта.

“Изучение материалов дела показало, что сначала расследование проводилось довольно результативно: были установлены исполнители и непосредственный организатор преступления, они были осуждены. Разоблачены заказчики и организаторы, им сообщено о подозрении. Следователи и прокуроры обращались в суд с ходатайствами об аресте этих лиц, отстранении от должностей. Но потом все как-то остановилось. Такое впечатление, что произошло внешнее вмешательство в расследование или сознательное его торможение”, – сказал он.

По словам замгенпрокурора, “бросалась в глаза фрагментация расследования”.

“Вместо того, чтобы взаимосвязанные эпизоды процессуально сводить в одну целостную картину, их выделяли и юридически “ограждали” друг от друга. А это, бесспорно, сказывалось на эффективности и полноте расследования и вело к неправильной квалификации действий виновных лиц или даже к избежанию некоторыми из них ответственности”, – объяснил Трепак.

Он отметил, что один из фигурантов дела из ключевых превратился во второстепенного. Он не назвал фамилию этого человека.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Еще один фигурант дела, Алексей Левин, которого следователи считают организатором преступления, заочно был арестован украинским судом и с 2018 года скрывался за границей. О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, потому что он изменил внешность. 16 марта Левина экстрадировали в Украину.