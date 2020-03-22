На ТВ показали интервью рассекреченного разведчика-нелегала Лохова

22.03.2020, 1:48, Новости дня

Телеканал «Культура» показал документальный фильм «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары».

В фильме показаны кадры с «полковником К.», который «сообщил в Москву о проекте «звездных войн» – «Стратегической оборонной инициативе США», передает РИА «Новости».

Речь идет об архивной видеозаписи интервью с официально рассекреченным в 2020 году отечественным разведчиком-нелегалом Владимиром Лоховым (1924–2002). «Фильм снимался до того, как было принято решение о рассекречивании», отметил консультант фильма, историк разведки, заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Лохов рассказал о том, как «плотно работали с американцами». Он сообщил, что удалось заполучить «в самом уязвимом месте агентуру», информация от которой позволяла за 10 дней «до переговоров с американской делегацией» узнать полученные американцами инструкции.

Лохов вспомнил, как в 1990 году в американской сенатской комиссии признали, что одно из мероприятий, за которым, по мнению США, стояла русская разведка, продемонстрировало «высший пилотаж». Лохов подтвердил, что тогда речь действительно шла о действиях русской разведки.

В фильме также рассказали, как «полковник К.» для подтверждения своей легенды во время работы нелегалом в одной из арабских стран отправился к себе на «родину», в аул, чтобы встретиться с женщиной, которая, по легенде, была его матерью. Причем эта женщина «узнала в нем своего ребенка». Она «уже была старой, ослепла, и с настоящим сыном не встречалась очень давно». Долгополов пояснил: «Она признала, что и голос, и волосы того, кто был перед ней – это все родное».