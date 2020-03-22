Мнение: В Крыму появился первый заболевший коронавирусом

22.03.2020, 1:42, Разное

По ситуации с коронавирусом в Крыму, где сегодня официально появился первый больной.

1. 21 марта в Крыму официально зарегистрирован первый человек, инфицированный коронавирусом. Таким образом и до нашего полуострова докатилась мировая зараза. Полагаю, что это вопрос времени, когда первый заболевший появится в Севастополе.

2. Граница с Украиной уже 3 дня как закрыта в рамках общегосударственного закрытия границ с другими странами на период пандемии. Через КПП «Перекоп» и «Чонгар» пропускают только ограниченные категории граждан после соответствующего досмотра с использованием тепловизоров, помогающих выявить повышенную температуру тела. Проблема в том, что с учетом продолжительного инкубационного периода у болезни, реально заболевшие могли въехать с Украины до закрытия границ, и такие люди сейчас, конечно, являются потенциальными разносчиками заразы. Я в этом плане согласен с депутатом Беликом и Аксеновым, которые требовали закрывать границу с Украиной как можно раньше, так как система мониторинга и тестирования коронавируса на Украине на уровне плинтуса.

3. В аэропорту Симферополя введен обязательный досмотр прилетающих пассажиров с помощью тепловизоров; медицинские команды, работающие в аэропорту, приведены в режим готовности на случай, если заболевшие будут выявлены на одном из внутрироссийских рейсов в Крым.

4. Большая часть крупных массовых мероприятий (концертов, собраний, конференций и т.д. и т.п.) либо отменена, либо перенесена на лето-осень 2020-го года. Это касается как культурных мероприятий в рамках официального распоряжения Министерства культуры, так и спортивных мероприятий.

5. Относительно ожидаемого роста цен на товары первой необходимости, власти Крыма и Севастополя уже грозят торговым сетям, что если те начнут пользоваться ситуацией и накручивать цены, то их будут вносить в «черные списки». Тут вопрос двоякий, так как с одной стороны рост цен действительно можно объяснять желанием заработать на панических настроениях, а другой стороны, падение курса рубля может служить обоснованием для тех же самых действий – владельцы торговых сетей просто будут говорить, что «это экономически обоснованное повышение». Какого-то внятного критерия определения, где повышение цен «экономически не обоснованно», а где «оправданно падением курса рубля», пока что не наблюдается. Посмотрим в процессе, так как если действительно пойдут большие накрутки, вопросы у граждан будут в первую очередь к властям, которые обещались их не допустить.

6. По ажиотажу с продуктами, он становится заметнее – люди берут различные крупы с запасом (рис, гречка), консервы (пришло время тушенки и бычков в томате), соль, сахар, спички, туалетную бумагу. Пока что все культурно, без драк и потери человеческого облика, как в некоторых зарубежных странах.

7. По лекарствам проверял лично – смог купить несколько недорогих масок, пачку одноразовых перчаток и несколько банок антисептика в рамках рекомендаций Роспотребнадзора. По антисептикам, насколько я знаю, есть нехватка, и не во всех аптеках они есть. Видимо, спрос возрос, и могут возникать перебои со своевременными поставками.

8. Отношение граждан к теме настороженно-юмористическое – с одной стороны, болезнь выглядит непонятной угрозой, которая активно накачивается через телевизор и интернет, поэтому нет-нет, да и чувствуется некоторая нервозность. С другой стороны, многие как часто у нас бывает, относятся к этой отнюдь не смешной теме с юмором в стиле «пережили 90-е, переживем и коронавирус». Если пойдут заболевшие и власти объявят о карантине, юморить будут, очевидно, меньше.

9. Строительные работы на федеральной трассе «Таврида» или же у нас в центре города не прекращаются – сроки сдачи объектов никто не отменял, поэтому работы будут продолжаться, чтобы уложиться в срок. Тем не менее, в конце года, когда с Аксенова и Развожаева будут спрашивать за выполнение ФЦП и трату федеральных денег, у них появляется дополнительная отмазка на случай, если что-то задержится и не будет выполнено в срок. Хотя не факт, что Москву такие объяснения удовлетворят с учетом предшествующих проблем с выполнением ФЦП в Крыму и Севастополе, которые теперь курирует вице-премьер Хуснуллин.

10. Если говорить в целом, то за пределами медийного поля переполненного паническими сообщениями, вбросами и фейками, ситуация у нас пока что достаточно спокойная. Но посмотрим, как будут развиваться дела, когда коронавирус появится в Севастополе. Для местных властей это будет своеобразным тестом, а для нынешнего временно исполняющего обязанности губернатор Севастополя Михаила Развожаева – одним из главных испытаний на профпригодность.

Специально для "Аналитической Службы Донбасса"

https://asd.news/articles/v-mire/o-situatsii-s-koronavirusom-v-krymu-na-21-marta/ – цинк

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