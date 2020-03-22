Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

22.03.2020, 1:40, Разное

Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира в этом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на ее сайте.

Соревнования должны были пройти в Цюрихе и Лозанне в мае. В федерации отметили, что перенос ЧМ-2020 в другую страну невозможен, а вопрос о проведении соревнований не в этом году будет решать конгресс.

«Конечно, это огромное разочарование для оргкомитета. Это исключительная ситуация для всех заинтересованных [людей]», – пояснил генсек оркомитета ЧМ-2020 Джан Джилли.

Из-за пандемии COVID-19 отменили или перенесли и другие спортивные соревнования: в частности, 17 марта Континентальная хоккейная лига объявила о недельной приостановке розыгрыша Кубка Гагарина, а Российский футбольный союз решил не проводить соревнования под своей эгидой до 10 апреля. Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 270 тысяч человек, скончались более 11,5 тысяч, а выписались около 88,5 тысяч человек.

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