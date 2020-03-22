Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»

22.03.2020, 1:31, Новости дня

Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.

Во время работы исследователи сосредоточились на коллоидных стеклах, состоящих из микроскопических частиц, которые позволяют формировать компактное твердое тело. В ходе нескольких экспериментов ученые смогли создать коллоидные стекла, которые характеризуются однонаправленным напряжением. По мнению ученых, их работа способна повлиять на процесс разработки новых типов материала.