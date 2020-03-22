 

Гены человека способны активизироваться после его смерти

22.03.2020, 1:31, Новости дня

Ученые обнаружили в организме человека спящие гены, которые становятся активными через несколько часов или дней после смерти.

Методика измерения активности генов была протестирована группой ученых. Специалисты хотели увидеть устойчивое уменьшение новых копий генов, но обнаружили, что 1% генов активизировался. Повторные эксперименты подтвердили, что спустя время после смерти человека некоторые гены в его организме активизируются.

Ученым еще предстоит узнать причину, по которой гены активизируются после смерти. По словам специалистов, это открытие является очень важным для науки.



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