«Аэрофлот» объявил о приостановке рейсов в ряд стран

22.03.2020, 1:30, Новости дня

Рейсы в ряд стран решено приостановить, сообщил «Аэрофлот» на фоне распространения коронавируса.

Компания объявила, что с 22 по 28 марта приостановлены полеты «в/из Москвы» в Дели, с 23 марта по 2 апреля – Хельсинки, с 23 марта по 17 апреля – Стокгольм, с 29 марта по 30 апреля – Баку, с 24 марта по 19 апреля – Загреб.

Кроме того, с 27 марта по 17 апреля приостановлены полеты «в/из Москвы» в Софию, с 24 марта по 18 апреля – Афины, передает РИА «Новости».

Также «Аэрофлот» предупредил о сокращении числа рейсов в Берлин, Брюссель, Амстердам.

При этом с понедельника возобновляются рейсы в Дубай.

Напомним, Росавиация и авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространения нового коронавируса.