 

Мнение: Конфликты (тест №16)

22.03.2020, 1:10, Разное

Друзья, давайте эксперимент проведем.

Частично конфликты из заданий теста уже обсудили и сезон тоже.

Но не все задания и не полностью.

Предлагаю высказаться о правильных ответах на задания тем, кто делал тест.

Не о тех, которые вы выбрали, а о тех, которые правильны на ваш взгляд сейчас, они могут совпадать с выбранными или нет.

Только нужно аргументировать, почему правильный ответ именно такой. Можно иллюстрировать кадрами из сериала свои ответы.

И можно дискутировать на эту тему между собой.

Только дискутируем культурно и в границах.

А я попозже присоединюсь.

Источник: Эволюция



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: США планировали убить Муктаду Ас-Садра

23.02 / Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Еву с 18-летием

26.02 / В гостях у Елизаветы II: как в Букингемском дворце проходит реставрация стоимостью 369 миллионов фунтов

17.02 / Алена Водонаева отказалась ходить на ток-шоу после скандала с маткапиталом

20.03 / Чем бы ни тешились: Пинк и ее супруг Кэри Харт показали, как развлекаются дома

06.03 / Вторая половая хромосома позволила женщинам жить дольше

18.03 / Мнение: Сланцевая отрасль и нефтяная война

22.02 / Мнение: Стабильность

20.02 / Приглашенный редактор Надежда Михалкова о материнстве, воспитании детей и о том, чем родителям могут помочь психологи

19.03 / Мнение: Показатели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска