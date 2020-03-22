Мнение: Конфликты (тест №16)
22.03.2020, 1:10, Разное
Друзья, давайте эксперимент проведем.
Частично конфликты из заданий теста уже обсудили и сезон тоже.
Но не все задания и не полностью.
Предлагаю высказаться о правильных ответах на задания тем, кто делал тест.
Не о тех, которые вы выбрали, а о тех, которые правильны на ваш взгляд сейчас, они могут совпадать с выбранными или нет.
Только нужно аргументировать, почему правильный ответ именно такой. Можно иллюстрировать кадрами из сериала свои ответы.
И можно дискутировать на эту тему между собой.
Только дискутируем культурно и в границах.
А я попозже присоединюсь.
Источник: Эволюция
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