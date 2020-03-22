Мнение: Конфликты (тест №16)

22.03.2020, 1:10, Разное

Друзья, давайте эксперимент проведем.

Частично конфликты из заданий теста уже обсудили и сезон тоже.

Но не все задания и не полностью.

Предлагаю высказаться о правильных ответах на задания тем, кто делал тест.

Не о тех, которые вы выбрали, а о тех, которые правильны на ваш взгляд сейчас, они могут совпадать с выбранными или нет.

Только нужно аргументировать, почему правильный ответ именно такой. Можно иллюстрировать кадрами из сериала свои ответы.

И можно дискутировать на эту тему между собой.

Только дискутируем культурно и в границах.

А я попозже присоединюсь.