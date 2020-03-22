Netflix создаст особый фонд для поддержки пострадавших от коронавируса

22.03.2020, 1:09, Разное

Компания Netflix намерена создать особый фонд поддержки пострадавших от крайне опасного коронавируса. Денежные средства отправят представителям кинокомпаний, а также различным организациям, оказывающим благотворительность.

Пандемия нанесла ощутимый удар мировой экономике, пострадала также и киноиндустрия. Премьеры готовых фильмов перенесены, съёмки новых лент приостановлены, при этом убытки исчисляются миллиардами долларов. В тоже время популярный стриминговый сервис Netflix принял решение оказать значительную поддержку тем, кто в ней нуждается. Финансовый потенциал фонда определён на уровне 100 млн долларов, денежные средства будут распределяться для оказания помощи работникам кино, которые каким-либо образом пострадали в результате пандемии COVID-19. По информации медиа-издания Deadline, деньги также получат работники самой компании, которые создают собственные проекты.

Свыше 15 млн долларов направят во всевозможные некоммерческие структуры, остатки средств перечислят на банковские счета благотворительных организаций. Компания обязана помогать не только своим сотрудникам, но и тем, кто нуждается в реальной финансовой поддержке, заявил в масс-медиа Тед Сарандос, главный контент-директор Netflix.