«Союз» вывел на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb

22.03.2020, 1:08, Новости дня

На орбиту выведены 34 спутника связи, запущенные на российской ракете «Союз-2.1б», сообщила британская компания OneWeb.

OneWeb сообщила, что спутники «отделились от ракеты в девять групп», передает РИА «Новости».

Напомним, «Союз-2.1б» стартовал с космодрома Байконур.

OneWeb посвятила запуск первому выходу человека в открытый космос, состоявшемуся в 1965 году, его совершил советский космонавт Алексей Леонов.

Первые шесть спутников OneWeb запустили в 2019 году. В феврале на орбиту вышли еще 34 спутника.