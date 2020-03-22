«Союз» вывел на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb
22.03.2020, 1:08, Новости дня
На орбиту выведены 34 спутника связи, запущенные на российской ракете «Союз-2.1б», сообщила британская компания OneWeb.
OneWeb сообщила, что спутники «отделились от ракеты в девять групп», передает РИА «Новости».
Напомним, «Союз-2.1б» стартовал с космодрома Байконур.
OneWeb посвятила запуск первому выходу человека в открытый космос, состоявшемуся в 1965 году, его совершил советский космонавт Алексей Леонов.
Первые шесть спутников OneWeb запустили в 2019 году. В феврале на орбиту вышли еще 34 спутника.
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