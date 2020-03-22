Из Доминиканской Республики в Украину не могут вернуться почти 200 человек – СМИ

22.03.2020, 1:01, Новости дня

Из Доминиканской Республики не могут вернуться в Украину почти 200 отдыхающих. Об этом со ссылкой на находящихся там туристов сообщил 20 марта “Обозреватель”.

По словам киевлянки по имени Оксана, украинцы, в числе которых около 20 детей, не могут вернуться из-за прекращения авиасообщения из-за коронавируса.

“Нас отправляла туристическая компания Join UP!, летели мы не чартером, а регулярным рейсом. Возвращаться должны были через Париж в Киев. Но все рейсы отменили. Те, кто летел чартерами, им повезло, их забирают отсюда. Буквально сегодня улетел один рейс. А мы вылететь не можем”, – рассказала женщина.

В Join UP! “Обозревателю” объяснили, что их туристов в Доминикане осталось семь, они самостоятельно брали билеты на самолет. Остальные, по информации туркомпании, прибыли либо самостоятельно, либо от других компаний.

20 марта Министерство иностранных дел сообщило, что от коронавирусной инфекции в Доминиканской Республике лечатся четверо граждан Украины.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран, в том числе Украина, закрыли границы и прекратили авиасообщение.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным на вечер 20 марта, 45 989 граждан Украины вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 399 человек скончались, сообщили в Университете Джона Хопкинса (США).

За границей от вируса лечат 15 украинцев, трое умерли.