 

В мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19 – ВОЗ

22.03.2020, 1:01, Новости дня

В мире вакцины от коронавирусной инфекции разрабатывают примерно 20 групп ученых. Об этом 20 марта на пресс-конференции в Женеве сообщили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует телеканал CNBC.

Некоторые из этих вакцин уже проходят клинические испытания.

Представители ВОЗ подчеркнули, что для выхода работоспособной вакцины на рынок необходимо до 18 месяцев, поэтому создаваемые вакцины еще далеки от того, чтобы их можно было использовать.

19 марта The Wall Street Journal сообщило, что в Великобритании в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса будет участвовать более 20 тыс. добровольцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на 21 марта во всем мире зарегистрировано 303 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 12 944.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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