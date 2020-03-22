Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. – Университет Хопкинса

22.03.2020, 1:00, Новости дня

Вечером 21 марта количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (Мэриленд, США), отслеживающего распространение инфекции.

Всего заразился 303 001 человек в 167 государствах: 81 304 – в Китае, 53 578 – в Италии, 25 374 – в Испании, 24 148 – в США, 22 213 – в Германии, 20 610 – в Иране, 14 308 – во Франции, 8799 – в Южной Корее. Еще в 14 странах – от 1 до 7 тыс. заболевших, в оставшихся – меньше 1 тыс.

От COVID-19 скончались 12 944 человека: 4825 – в Италии, 3259 – в Китае, 1556 – в Иране, 1375 – в Испании, 562 – во Франции, 233 – в Великобритании, 136 – в Нидерландах, 102 – в Южной Корее.

Таким образом, 100 тыс. человек заболели всего за четыре дня: первых 100 тыс. пациентов Университет Хопкинса зафиксировал 6 марта, более чем через два месяца с начала эпидемии в Китае, 200 тыс. – почти через две недели, 18 марта.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения на 18.00 21 марта, в мире было зарегистрировано 267 тыс. случаев заболевания в 184 странах, 11 201 человек умер.