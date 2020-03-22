Личное: Сталин таких расстреливал

22.03.2020, 0:42, Разное

Что общего у Тины Канделаки и Анастасии Решетовой? На самом деле, много всего, но корень у этого «много всего» — один: приспособленчество.



Фото: Соцсети

И Тина, и Настя являются, на мой взгляд, подленькими, мелкими приспособленками.

Приспособленец — это человек, меняющий свои взгляды, привычки в зависимости от обстоятельств, к которым он приспосабливается; двурушник, приспособляющийся к обстоятельствам с целью замаскировать свои истинные взгляды, склонности и привычки.

Разберём приспособленчество Канделаки и Решетовой на конкретных примерах?

Пример первый (фотодоказательства см. выше и в Сети): и та, и другая таскаются на общественные мероприятия, вывалив на всеобщее обозрение грудь. Не оставляют окружающим ни малейшего шанса на полёт фантазии и домыслы. Всё видно. Всё наглядно, как на хорошей витрине.

Однако, когда обстоятельства требуют побыть в образе скромницы и почти девственности, и Решетова, и Канделаки покрывают свои видавшие виды головы мусульманскими платками.



Фото: Соцсети

Дряблую щель Тины в Интернете видели и до сих пор могут увидеть все желающие, включая Рамзана Кадырова, как, впрочем, и голенькую Настю. Однако на встречу с главой Чеченской Республики обе заявляются в одежде приличных женщин.

Зачем они это делают? С какой целью? А я скажу зачем: лицемерно приспосабливаются.

Ну, и последний пример на сегодня: и Канделаки, и Решетова быстренько приспособились к пандемии коронавируса и неплохо на ней зарабатывают.

Канделаки торгует одноразовыми масками по 1000 рублей за комплект из 5 штук, а Решетова продаёт с дикой наценкой антисептик.

Пожалуй, процитирую Настю:

Имейте совесть. Я в первую очередь предприниматель, и у меня бизнес, который мне важен по двум причинам: возможность дарить людям красоту и возможность зарабатывать. В других салонах товары также продаются с наценкой. Это неизбежно.

Для недалёких и бездушных приспособленок, коими, на мой взгляд, являются и Канделаки, и Решетова, нажиться на страхе и растерянности простых людей — действительно «неизбежно». Просто не могут пройти мимо такой возможности.

Сталин таких расстреливал, и я что-то стала по нему сильно скучать, хотя раньше ненавидела всей душой.

Слишком много развелось вокруг людей мелких, подлых, не имеющих морального компаса и нравственных ориентиров. Таких, как Решетова, Канделаки и иже с ними.

Поколение публичного дома 2.

Тьфу.