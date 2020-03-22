 

Белоусов назвал ответственных за падение цен на нефть

22.03.2020, 0:30, Новости дня

Падение цен на нефть вызвано решениями «арабских партнеров», сообщил первый вице- премьер Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что РФ не стремилась «обвалить цены на нефть». По его словам, «это исключительно инициатива наших арабских партнеров», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Белоусов подтвердил соответствующее заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина как участник «совещания, где вырабатывались директивы».

Он отметил, что «даже нефтяные компании», у которых имеется «объективный интерес в рынках», не хотели «разрывать соглашение» ОПЕК+.

Он заявил, что российская сторона в качестве базовой идеи рассматривала сохранение соглашения на год или хотя бы «на квартал, с возможным выходом на год». Однако «арабские партнеры повели себя по-другому».

Напомним, Белоусов предсказал коррекцию цен на нефть в районе 40 долларов за баррель.

Обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи



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