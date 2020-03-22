 

Мнение: Эксперт WADA по допингу отстранен за допинг

22.03.2020, 0:29, Разное

Это просто прекрасно.
Один из экспертов Всемирного Антидопингового Агентства попался на допинге.

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на четыре года за нарушение антидопинговых правил 36-летнего велогонщика Джона Гливза. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Гливз сдал положительную допинг-пробу на чемпионате США по велоспорту в серии «Мастерс». В его организме обнаружили анаболический стероид оксандролон.
Ранее американец консультировал Федерацию велоспорта США по антидопинговой политике. Также он входил в рабочую группу Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предотвращению распространения запрещенных препаратов в спорте.
В 2015 году Гливз выступал экспертом в допинговом деле американского велогонщика Лэнса Армстронга, дисквалифицированного пожизненно и лишенного семи побед на «Тур де Франс». Он написал несколько книг по истории допинга.
В настоящее время Гливз работает в Калифорнийском государственном университете, являясь доцентом кафедры кинезиологии (дисциплины, изучающей мышечное движение во всех его проявлениях). Он изучает влияние допинга на современный спорт с разных социокультурных точек зрения.

https://sportrbc.ru/news/5e762af59a794762765f7887?ruid=uUjlBF1efV+7B9TTA6FAAg==&from=newsfeed – цинк

"Но позвольте, как же он мог работать в Всемирном Антидопинговом Агентстве?" (с)

Ну, за чистый спорт, где допинг жрут даже эксперты по допингу из WADA. Но санкции наложат на Россию.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Мнение: Сбывшееся пророчество Радищева, потребление продуктов питания и мечты советского человека

15.02 / Скандалы: Маржа от «Коли Маржина»

08.02 / Наука: Глас курильщиков. Услышат ли их доводы законодатели

23.02 / Названы самые популярные версии Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

24.02 / Мнение: Выходили дипломаты на площадь Немцова

15.02 / Феодосия – идеальный Крымский курорт

27.02 / Как Госдума вернула доверие граждан

21.03 / Андрей Разин о карьере рэпера Джигана: «Он сам себя загнал в стоп-лист»

17.02 / Россиянка украла почти миллион рублей из туалета летевшего в Москву самолета

09.03 / Цвета корпуса флагманских Huawei P40 рассекречены до анонса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска