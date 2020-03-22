Режим — обычный

22.03.2020, 0:25, Разное

В Ростовской области не стали закрывать границу с «ЛНР» и «ДНР».

Автомобильное сообщение с непризнанными республиками юго-востока Украины работает в обычном режиме. Автобусные маршруты из Ростова-на-Дону на территории, неподконтрольные официальному Киеву, действуют. Билеты в Донецк, Луганск и другие города Украины можно купить без ограничений.

— Рейсов стало меньше, сегодня ушли два на Донецк, и больше не будет. Завтра есть три рейса на Луганск. По поводу карантина я вам ничего не скажу. Билеты продаем. Рейсов стало меньше, но это перевозчики сами приняли такое решение. Нам никаких указаний не поступало, — сказали корреспонденту «Новой» в справочной Главного автовокзала Ростова-на-Дону.

Диспетчер небольшой частной компании, которая предлагает поездки на территорию Украины, находящейся в здании железнодорожного вокзала Ростова, подтвердил, что билет может быть продан вне зависимости от гражданства покупателя.

Напомним: из-за распространения вируса COVID-19 с 18 марта в России временно закрыты границы для въезда иностранцев. До 1 мая въезжать в страну смогут только водители грузовиков, дипломаты и граждане России. До 1 мая запрет на въезд введен в том числе и для жителей Беларуси.

Украина, которая пошла на беспрецедентные меры безопасности для предотвращения развития эпидемии коронавируса и запретила даже перемещения внутри страны, 17 марта закрыла границу для иностранцев по всему периметру. Временно прекращают работу автомобильные пункты пропуска в Белгородской области: «Колотиловка» (Россия) — «Покровка» (Украина), «Логачевка» (Россия) — «Пески» (Украина). Еще три автомобильных пункта пропуска на границе РФ и Украины в регионе продолжат работу с временным приостановлением пешеходного и автобусного сообщения. Исключение составят те граждане, кто имеет право на постоянное или временное проживание на территории Украины, с семьями или детьми жителей Украины, сотрудники диппредставительств, официальных международных миссий и члены их семей, а также водители и члены экипажей транспортных средств.

До 3 апреля Украина ввела ограничения на перемещение людей на границе с Крымом. Поскольку многие крымчане сохраняют украинские паспорта, Киев переложил всю ответственность за их перемещение в обоих направлениях на украинских пограничников.

— Выезд с временно оккупированной территории АР Крым, из города Севастополя и въезд в данный регион жителей Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя ГПСУ (государственной погранслужбы Украины. — Е. Р.) с немедленным информированием министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, — пояснил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резник.

Что касается территорий непризнанных Донецкой и Луганской областей, то они сами объявили о закрытии своих западных границ и ввели ограничения на границе с Россией.

Очередь на КПП между Украиной и «ДНР». 13 марта 2020 года. Фото: РИА Новости

Погранпереходы в Ростовской области на границе с непризнанными «ЛНР» и «ДНР», по данным «Новой газеты», работают в обычном режиме. Неофициально сотрудники погрануправления УФСБ РФ по Ростовской области подтвердили, что руководствуются распоряжением правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р, которое запрещает въезд на территорию РФ «любых» иностранцев.

В то же время жители непризнанных республик, имеющие российские паспорта, могут без проблем пересекать границу.

«Въезд на территорию РФ разрешен: жителям ЛНР, имеющим российское гражданство; жителям ЛНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ; членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы; лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство; лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства, — говорится на сайте Службы пограничной охраны (СПО) министерства госбезопасности «ЛНР». — Также информируем, что въезд на территорию РФ на личных транспортных средствах разрешен жителям ЛНР при наличии паспорта РФ с обязательным заполнением российской таможенной декларации».

Депутат Народного совета «ДНР» Анастасия Селиванова в четверг, 19 марта, сказала на своей странице в соцсети, что Донецкая республика закрыла границу для российских граждан, не имеющих местную регистрацию.

— На горячей линии погранслужбы «ДНР» мне лично подтвердили эту информацию. Вас не пропустят из РФ в «ДНР», если вы гражданин РФ и у вас нет постоянной или временной регистрации на территории «ДНР», — отметила депутат.

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Тем временем официальный Киев предупреждает, что эпидемиологическая ситуация на территории «ЛНР» и «ДНР» вызывает опасения.

— За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию — 91 человек, — написала на своей странице в соцсети украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные общественной организации «Восточная правозащитная группа».

По ее словам, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках нет тестов на COVID-19, и поэтому врачи не могут установить этиологию выявленных случаев пневмонии.

Омбудсмен добавила, что информации о заболеваемости коронавирусом на временно оккупированной территории Крыма у нее тоже нет.

Елена Романова

Собкор «Новой»