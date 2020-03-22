Ученые рассказали, в яйце какой домашней птицы содержится самый полезный белок

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22.03.2020, 0:18, Новости дня

Самым сбалансированным источником аминокислот считается яичный белок.

Исследование ученых показало, что в яичном белке уток, гусей, перепелов и кур приблизительно одинаковое по составу содержание аминокислот. Яичный белок всех перечисленных видов птиц содержит глутаминовую кислоту, которая является необходимой для человеческого организма.

Отмечается, что диетическими продуктами оказались куриные и перепелиные яйца, гусиные и утиные – немного калорийней. Самое высокое содержание протеина наблюдалось в гусиных яйцах, его количество составляет 14%.



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