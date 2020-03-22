Медики разработали методику по блокированию рака

22.03.2020, 0:18, Новости дня

Медиками из Национального института здравоохранения США был создан новый метод по блокированию рака.

Эта методика будет препятствовать образованию новых кровеносных сосудов, которые необходимы для питания опухоли. По словам специалистов, для роста раковых клеток необходимы кислород и питательные вещества. Их поступление происходит по кровеносным сосудам. По мнению, экспертов, если их перекрыть, то опухоль перестанет расти.

Метод основан на блокировании ключевых ферментов, обеспечивающих ангиогенез. Во время эксперимента на эмбрионах рыбки ученым удалось провести успешную блокировку генов, которые отвечают за выработку ферментов.