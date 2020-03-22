 

Шойгу дал указание доставить помощь Италии для борьбы с коронавирусом

22.03.2020, 0:16, Новости дня

В Италию направят военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Военное ведомство сообщает, что глава министерства Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи, передает ТАСС.

Помощь начнут передавать «по готовности итальянской стороны». Для этого привлекут самолеты военно-транспортной авиации ВКС, передает РИА «Новости».

В Италию должны доставить восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков. Кроме того, Италия получит от РФ автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Кроме того, будет передано медицинское оборудование.

В субботу российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.



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