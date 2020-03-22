Лариса Долина из-за бессонницы вынуждена пить на ночь боярышник и валерьянку

22.03.2020, 0:09, Разное

Лариса Долина пожаловалась в интервью для телепроекта «Ты не поверишь!» на бессонницу, спровоцированную напряженным рабочим графиком и усталостью. Знаменитости порой не удается уснуть, поэтому она вынуждена пить валерьянку и боярышник.

64-летняя артистка призналась, она очень устает. Кроме концертов, Долина занимается педагогической деятельностью, передавая свой вокальный опыт студентам. Звезда также задействована в театральной постановке, где ей доверили роль сообщницы маньяка-убийцы. Певица хотела отказаться от участия в спектакле, но сумела собраться и взять себя в руки. Долина обладает сильным характером, и если берется за дело, ни когда не бросит начатое на полпути и обязательно ведет до конца.

Знаменитость запретила внучке Александре посещать спектакль. Восьмилетняя девочка мечтает стать актрисой и сейчас учится в театрально-музыкальной школе, изучает сольфеджио. Педагоги хвалят внучку Долиной, и звездная бабушка очень ею гордится.

Сама исполнительница страдает от бессонницы, так как устает из-за напряженного графика. Чтобы немного поспать и набраться сил звезде приходится пить валерьянку или боярышник.