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22.03.2020, 0:06, Новости дня

Пожар в складском помещении на Перовском шоссе в Москве потушен.

Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров, передает РИА Новости. Сведений о пострадавших нет.

Вечером в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании. Огонь распространялся быстро из-за того, что склад был сильно загружен. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.



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