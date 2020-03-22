 

Легенда итальянского футбола Мальдини вместе с сыном заразился коронавирусом

22.03.2020, 0:06, Новости дня

Семикратный чемпион Италии по футболу в составе "Милана", а теперь его технический директор Паоло Мальдини заболел коронавирусом. Вместе с 51-летним итальянцем инфекцию подхватил и его сын Дэниел, выступающий за "россонери".

О заражении стало известно после того, как Паоло получил результаты тестов. Они-то и показали положительный результат как у самого Мальдини-старшего, так и у его сына. Как сообщает Чемпионат.Com, Паоло контактировал с инфицированным коронавирусом человеком, а через некоторое время и у него появились симптомы COVID-19.

Тем не менее, оба мужчины в порядке. Они уже отбыли двухнедельный домашний карантин, но продолжат оставаться в самоизоляции до полного выздоровления.

Напомним, что накануне число зараженных коронавирусной инфекцией людей из мира футбола пополнилось игроком туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой. Он стал третьим игроком "Старой синьоры" с вирусом после Даниэле Ругани и Блез Матюиди.



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