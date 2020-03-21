CNN: почему Люксембург обогнал Россию по количеству заражений коронавирусом?

21.03.2020, 23:54, Новости дня

Российский президент Владимир Путин заявил на этой неделе, что его стране удалось остановить массовое распространение коронавируса – и что ситуация находится «под контролем» благодаря ранним и агрессивным мерам, направленным на борьбу с инфекцией.

Коронавирусная «многоходовочка»

Удалось ли все-таки России установить контроль над коронавирусом? Как пишет на сайте CNN журналист Мэри Ильюшина, если верить российским чиновникам и предоставляемой ими информации, стратегия Путина, похоже, сработала. Число подтвержденных случаев инфицирования в России удивительно небольшое, несмотря на протяженную российско-китайскую границу и тот факт, что о первом больном в России стало известно еще в январе.

Цифры заболевших понемногу растут, однако в России – стране, где живут 146 миллионов человек – подтверждено меньше случаев заражения коронавирусом, чем в Люксембурге – в общей сложности 253 человека. По данным CIA World Factbook, в Люксембурге, где живут всего 628 000 человек, к субботе было зарегистрировано 670 случаев коронавируса с восемью смертельными случаями.

По мнению части экспертов, некоторые меры, предпринятые российскими властями, возможно, сыграли роль: в частности, перекрытие границы с Китаем и создание карантинных зон, вероятно, помогли задержать полномасштабную вспышку. По словам Мелиты Вуйнович из ВОЗ, Россия приступила к тестированию людей на коронавирус еще в конце января.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным в эту субботу, в России уже проведено более 156 000 тестов на коронавирус.

Однако это не означает, что российские власти все делали правильно: пограничники обращали усиленное внимание на людей, прибывающих из Ирана, Китая и Южной Кореи, однако сначала совершенно игнорировали гораздо более мощный поток людей, въезжающих из Италии и других сильно пострадавших от вспышки коронавируса стран ЕС.

По словам источников в российском здравоохранении, большинство случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в России, было привезено из Италии.

Борьба с «дезинформацией»

Тем не менее, россияне, на собственном опыте знающие о том, как их государство может манипулировать статистикой и скрывать от людей истинную картину происходящего, все чаще задаются в соцсетях вопросами о достоверности официальных данных. Власти реагируют оперативно, немедленно начав борьбу с тем, что, по их мнению, является «дезинформацией».

В начале марта Федеральная служба безопасности России и Россвязьнадзор предприняли попытку уничтожить информационную рассылку, авторы которой утверждали, что реальное количество случаев заболевания коронавирусом составляет 20 000, и что российское правительство скрывает эту информацию от народа. В результате пользователи Фейсбука и Инстаграма в России начали видеть оповещения о коронавирусе, в которых были представлены данные, опубликованные на официальном сайте Роспотребнадзора. Сообщения о нехватке средств защиты в СМИ также подогревают скептицизм пользователей.

Ненадежные анализы

Некоторые эксперты ставят под сомнение надежность российской тестовой системы, которая зависит всего лишь от одной лаборатории Vector, расположенной в Новосибирске. На сайте PCR.News, профессионального медицинского издания, появилась публикация, в которой отмечается, что единственная утвержденная в России система тестирования на коронавирус, произведенная компанией Vector, имеет более низкую чувствительность в сравнении с другими тестами на коронавирус, что вызывает опасения по поводу ложных отрицательных результатов.

Давид Беров, первый подтвержденный пациент с коронавирусом в Москве, написал в инстаграме, что его второй тест показал отрицательный результат, в то время как первый и третий тест дали положительный результат на коронавирус.

«Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне», – написал Беров в инстаграме.

Манипуляции данными?

Анастасия Васильева, лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального и лидер Союза альянсов врачей, опубликовала в соцсетях серию постов, в которых она утверждает, что власти скрывают реальные цифры о коронавирусе, используя в качестве «подставных» диагнозов пневмонию и острую респираторную инфекцию.

«Вы видите, что они сказали, что у первой российской пациентки, скончавшейся от коронавируса, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Это очевидно: никто не умирает от самого коронавируса, они умирают от осложнений, поэтому этими данными очень легко манипулировать», – сказала Васильева в интервью CNN.

Представители московского департамента здравоохранения опровергли это обвинение и заявили, что проверяют пациентов с пневмонией на коронавирус. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович также скептически относится к заявлениям Васильевой.

«Если бы где-то были скрытые случаи, это можно было бы увидеть в этих отчетах [о смертности от пневмонии], – говорит Вуйнович. – Поэтому я не верю в то, что это происходит, но это не говорит о том, что мы, возможно, не увидим увеличения случаев в следующем отчетном периоде, потому что именно мы увидели во многих странах».

Референдум не отменяется

В среду Путин сам выразил обеспокоенность по поводу статистики, заявив, что правительство может не обладать полной картиной происходящего.

«Органы власти могут не владеть целиком информацией, потому что люди не обращаются иногда, сами не знают, что они больны, и очень большой латентный период, скрытый, когда нет признаков заболевания. Но всё, что выдаётся в Москве, в других городах Министерством здравоохранения, – это всё объективная информация, которой владеют сами эти органы власти», – заявил российский президент.

На этой неделе цифры выросли: в России ежедневно регистрируют от 30 до 50 новых случаев, и, скорее всего, число будет продолжать расти, поскольку масштабы тестирования постоянно расширяются. В субботу утром Роспотребнадзор обнародовал цифру, касающуюся возможного реального числа заболевших – сейчас под наблюдением находятся 36 540 человек, у которых подозревают коронавирус.

Впрочем, одной рукой закрывая границы страны и отменяя публичные мероприятия, другой рукой президент делает нечто прямо противоположное. На днях Путин подписал указ о проведении общенационального референдума по внесению поправок в конституцию страны, согласно которым он сможет остаться у власти вплоть до 2036 года. Дата референдума не перенесена – по-прежнему планируется, что он состоится 22 апреля, когда эпидемия может достигнуть своего пика.