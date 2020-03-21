В Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации

21.03.2020, 23:46, Новости дня

21 марта из-за коронавирусной инфекции в Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в Facebook глава областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко.

“В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом угрозы распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, – написал он.

По словам главы ОГА, с 0.01 понедельника, 23 марта, в области временно запрещается работа рынков и подобных субъектов торговли, где продают продовольственные и непродовольственные товары, “за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости”.

“Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19. Но должны быть готовы к любому развитию ситуации”, – объяснил Кириленко.

У Донецькій області введений режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з… Posted by Павло Кириленко on Laupäev, 21. märts 2020

Режим чрезвычайной ситуации был введен по состоянию на вечер 20 марта в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве. 21 марта о введении режима ЧС объявили в Харьковской и Тернопольской областях.

По состоянию на 21.00 субботы, 21 марта, в Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией – это на шесть больше, чем сутками ранее. Умерли три человека, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.