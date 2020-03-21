Нардеп Шахов заявил, что еще один нардеп заразился коронавирусом

21.03.2020, 23:46, Новости дня

Народный депутат из группы “Довіра” Сергей Шахов заявил, что еще у одного нардепа подтвержден диагноз COVID-19. Об этом он сказал во время прямого эфира на странице в Facebook.

“Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Новоалександровскую… Подтвердился вирус… Сделают рентген уже завтра. Посмотрим, чтобы не было пневмонии”, – сообщил нардеп.

На сайте Рады указано, что Вельможный на момент избрания нардепом в округе №112 (Луганская область) был членом партии “Наш край”, а также возглавлял “Фонд Сергея Шахова”. В парламенте входит в состав депутатской группы “Довіра”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

К вечеру 21 марта случаи COVID-19 подтверждены в Черновицкой (25, один из них – летальный); Киевской (четыре); Житомирской (два, один – летальный); Ивано-Франковской (два, один – летальный); Днепропетровской (два); Донецкой (один); Львовской (один); Тернопольской областях (один) и Киеве (девять).

Шахов заболел после возвращения из заграничной поездки. По данным LB.ua, он прилетел в Украину 11 марта. После этого не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах 12–13 марта.

19 марта Шахов сообщил, что COVID-19 подтвердили также у его жены. “Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке”, – сказал он.

20 марта в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Шахов общался примерно с 80 людьми, все они прошли тесты на COVID-19.