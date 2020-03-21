 

Новый министр экономики Украины не задекларировал особняк под Киевом и квартиру жены в Москве – “Схемы”

21.03.2020, 23:46, Новости дня

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко не внес в декларацию недвижимость в Киевской области и Москве. Об этом 21 марта проинформировала программа “Схеми: корупція в деталях” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”).

“Петрашко не указал в своей имущественной декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене – гражданке России, особняк в селе Романков под Киевом и два внедорожника”, – сказано в сообщении.

Расследователи уточнили, что площадь дома в Киевской области составляет 409 м², а площадь территории – 15 соток. Официально ими владеет жена министра Светлана.

По данным “Схем”, ей также принадлежит не указанная в декларации Игоря Петрашко треть (вместе с матерью и братом) квартиры в Донском районе Москвы, ее общая площадь – 109 м².

В реестре МВД также упоминаются принадлежащие Петрашко автомобили Suzuki Vitara S 2016 года выпуска и Land Rover Range Rover Sport, выпущенный в 2017 году.

В своей декларации претендента на должность министра Петрашко указал только квартиру в Киеве площадью 90 м².

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг” (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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