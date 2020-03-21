Сын Валентины Толкуновой ведёт закрытый образ жизни и не спешит становиться отцом

21.03.2020, 23:30, Разное

Единственный сын советской и российской эстрадной певицы Валентины Толкуновой Николай Папоров ведёт закрытый образ жизни, отказываясь от интервью и участия в шоу. Его дядя, поэт Сергей Толкунов, недавно рассказал, что 42-летний племянник даже не хочет пока становиться отцом.

По словам Сергея Толкунова, несколько затворнический образ жизни Николая Папорова, вероятно, сформировался под влиянием отца, который в своё время был разведчиком. Сын Валентины Толкуновой именно с ним проводил больше времени, так как мать в период его взросления активно работала, гастролируя и давая многочисленные концерты. Сейчас Папоров вполне обеспечен и мало в чём нуждается, однако его дядя говорит, что создавать семью он не спешит, не желая «привязанности и ответственности».

Кстати, у сына Толкуновой есть собственный бизнес в Болгарии, поэтому он по сути живёт на две страны. Оставшийся в наследство от матери дом в Дивеево Николай Папоров продал, но планирует всё же установить на нём памятную доску, что возможно только спустя десятилетие после смерти знаменитости, а этот срок истекает уже 22 марта текущего года.