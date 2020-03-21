Мнение: Где в Севастополе спастись от атомной бомбы? Убежище С-2
21.03.2020, 23:12, Разное
Отличный репортаж фотографа Юрия Югансона о музее в бомбоубежище на площади Суворова.
Где в Севастополе спастись от атомной бомбы? Убежище С-2
Во времена первой Холодной войны каждый пионер знал, что делать в случае ядерного взрыва или применения врагом бактериологического оружия. Все знали, что делать и куда бежать, если заревели сирены, возвещая приближение всеобщего пи… апокалипсиса.
Я, например, должен был примчаться в свою 35-ю школу, откуда всех учащихся должны были автобусами вывезти в лес, в район села Морозовка. Если автобусам пришли бы кранты, то был и пеший маршрут до пункта размещения. 20 км для ребёнка не проблема!
Удручало, что мама, работавшая в гостинице "Крым", никуда со мной не поехала бы, ибо у гостиницы было собственное убежище в горе. И папа, кстати, тоже воссоединился бы с семьёй только после всеобщей победы над короновирусом врагом, ибо работал в МГИ или, как его называли в Севастополе, в "Гидрофизе". А его путь лежал внутрь Центрального городского холма, где и было расположено одно из самых больших убежищ нашего города.
Вырыли его в скале под центром Севастополя в 1952-57 годах. Вмещало оно 2000 человек. Один вход в убежище располагался на площади Суворова, прямо за памятником полководцу, а второй находился на Большой Морской улице, напротив Покровского собора. В советское время первый вход маскировался Доской почёта, а второй находился за малоприметной дверью подсобки в хорошо известной горожанам стекляшке, в которой продавали пиво в розлив. Граждане отдыхали после трудового дня, потягивали свежее пивко и даже не подозревали, что за стенкой находится стратегический объект.
Сейчас здесь находится Музей «Подземный Севастополь», но в случае чего, убежище приводится в готовность за 36 часов.
2 Вот здесь, прямо за памятником и расположен основной вход в убежище
3 Вход
NB! В 2014 году у входа в бомбоубежище собирали гуманитарку на нужды обороны Севастополя.
4 Табличка, говорящая, что это музей. Пока…
5 Вход в тоннель. Протяжённость его 600 метров
6 Противогазы
7 Много противогазов…
8 Над фильтрами, очищающими воздух в убежище, идут "Часы судного дня", показывающие время, оставшееся до ядерной катастрофы. Недавно стрелку часов перевели на минуту вперёд и всеобщий кошмар стал ближе. До него осталось условных 2 минуты. Так близко мы не подходили к концу со времени Карибского кризиса
9 Фильтры
10 Двери здесь тяжёлые, бронированные
11 Подходим к комнате дежурного
12 Инструмент для работы на поверхности по расчистке завалов после ядерной бомбардировки
13 Пункт управления. Здесь находились дежурные
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19 Схема транспортных связей в былые годы
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21 Радиоузел. Вся техника в рабочем состоянии
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23 Операционная
24 Места для просвещения. На стене висит первая советская "плазма" с диагональю более метра!
25 Модели пожарных машин. У меня когда-то в детстве была подобная
26 Стенды, рассказывающие о МЧС
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28 Виды противогазов. Найдёте "командирские"?
29 Костюмы химзащиты
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31 Санпропускник. Сюда вы должны были попасть после работ на улице по расчистке завалов, случившихся из-за ядерного взрыва. Здесь дозиметрист проверял вас на чистоту и только потом вы могли отправляться спать в зону отдыха
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33 Здесь можно было поспать в очередь. На всех спальных мест не хватало
34 Кинозал
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36 Окошки в герметичной двери. Можно было приоткрыть и посмотреть, кто пришёл
37 Один из боковых выходов к наружным радиоантеннам
38 Современные панели ЖК-мониторов, на которых транслируется обстановка с камер наружного наблюдения Севастополя
39 Вот мы и вышли из убежища
40 И оказываемся с вами в торговом зале ТЦ "Диалог" на ул. Большой Морской. А раньше здесь была пивная, где разливали пиво по 20 копеек за бокал
41 Оглядываемся: неужели, действительно там скрывается бомбоубежище?
42 Да, так и есть. Правда, сейчас это музей…
43 …но помним, что у человечества осталось всего 2 минуты!
https://yuhanson.livejornal.com/702696.html – цинк
В целом, очень неплохо сделали. Весьма атмосферное место.
Источник: Colonel Cassad
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