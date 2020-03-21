Заразившаяся коронавирусом звезда «Дом-2» Анастасия Киушкина попала в реанимацию

21.03.2020, 23:09, Разное

Звезда «Дом-2» Анастасия Киушкина попала в реанимацию. Выяснилось, что девушка заразилась коронавирусом во время поезди во Францию.

На личной странице в Instagram Анастасия Киушкина пояснила о своём заболевании. В начале марта бывшая участница «Дом-2» побывала в Куршевеле. Тогда обстановка в РФ и во Франции была спокойной. Однако уже через несколько дней появилась новость о случаях коронавируса в Европе, поэтому все начали проводить тщательную дезинфекцию каждые 20 минут. 10 марта Киушкина почувствовала лёгкое недомогание. У неё болело горло и голова, был заложен нос, и повысилась температура тела.

На следующий день модель вернулась в Москву. По её словам, во время полёта в самолёте не было ни единого человека, который бы не чихал или не кашлял. Дома состояние девушки стало ухудшаться, поэтому она вызвала «скорую». Медики провели осмотр и обнаружили у пациентки отёк горла. 12 марта Куишкина обратилась в Департамент здравоохранения для того, чтобы пройти тест на коронавирус. Когда результаты пришли, девушку госпитализировали. Изначально она лежала в общей палате, а потом в реанимации.

Звезда реалити-шоу также пояснила о том, что ей провели повторное тестирование, но его результаты пока не пришли. Сейчас медики просто следят за протеканием болезни, а лечением она занимается самостоятельно.