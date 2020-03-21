Планшет reMarkable 2 имитирует обычную бумагу

21.03.2020, 23:09, Разное

В 2016 году на рынке представили устройство reMarkable с дисплеем E-Ink, объединившее в себе электронную книгу, планшет и записную книгу, но не ставшее популярным из-за высокой цены и ряда недоработок. Теперь выпущена модель второй генерации, отличающаяся «бумажным» дизайном.

Новый планшет избавили от недостатков предшественника и значительно удешевили. Отличается reMarkable 2 способностью имитировать бумагу, благодаря характерной текстуре и 4,7-миллиметровой толщине. Аппарат получил усовершенствованный 10,3-дюймовый дисплей CANVAS 2 с задержкой в два раза меньшей, чем у первой модели (21 мс).

Устройство, оснащенное стилусом с распознаванием около 4100 уровней нажатия и обнаружением наклона, может служить записной книжкой. Рукописные заметки на планшете легко конвертируются в текст. Записи загружаются в облачное хранилище и доступны посредством приложения на таких платформах, как Android, iOS, Windows и других.

Аппарат reMarkable 2 базируется на двухъядерном чипе ARM с частотой в 1,2 ГГц, имеет 1 ГБ LPDDR3 SDRAM и 8 ГБ накопителя, обладает батареей на 3000 мАч, обеспечивающей до 14 дней работы и заряжающейся через USB Type-C. Параметры планшета составляют 187x246x4,7 мм, а вес – 403,5 г.