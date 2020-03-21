Сирия решила приостановить международное авиасообщение

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21.03.2020, 23:08, Новости дня

В связи с угрозой распространения коронавируса Сирия приостанавливает международное авиасообщение, сообщил министр транспорта страны Али Хамуд.

Хамуд сообщил, что «последний рейс прибудет из Москвы завтра» – рейс Syrian Air Москва – Дамаск. После этого все рейсы из Сирии и все рейсы в саму страну «будут приостановлены». Авиавласти государств, с которыми приостанавливается авиасообщение, заранее предупреждены.

Кроме того, в связи с угрозой распространения коронавируса приостановлены все тренинги для сотрудников ведомства, передает РИА «Новости».

По официальным данным, в Сирии нет случаев заражения COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В пятницу Росавиация сообщила, что выработан механизм перевозки россиян из стран со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с распространения нового коронавируса.



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