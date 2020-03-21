Создан материал, который может заменить человеческие ткани

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21.03.2020, 23:01, Новости дня

Группа ученых создала наноматериал, с помощью которого можно осуществлять замену человеческих тканей.

Как отмечают разработчики, созданный ими материал нетоксичен и может быть использован для модификаций тела или во время проведения операций. Уникальный материал отличается мягкостью, гибкостью и эластичностью.

Разработанный материал может помочь в лечении многих заболеваний. Если обработать его с помощью небольших белков, он станет антибактериальным.



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