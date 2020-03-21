Специалисты планируют создать службу беспилотных аэротакси

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21.03.2020, 23:01, Новости дня

Специалисты из Китая объявили о разработке, организации и развитии службы беспилотных летающих такси.

Компания EHang рассказала о заключении соглашения с властями Севильи, которое предполагает создание инфраструктуры в городе для службы беспилотных аэротакси. По мнению испанских властей, эта служба снизит наземный трафик в районах Севильи.

Известно, что службу аэротакси создадут на основе беспилотного аппарата EHang 216, который оборудован электрической установкой и может перевозить сразу двоих. Дальность полета аэротакси составляет 70 километров, а его максимальная скорость достигает 150 километров в час.



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