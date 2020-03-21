В Москве обрушился загоревшийся склад

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21.03.2020, 22:50, Новости дня

На Перовском шоссе в Москве вечером в субботу, 21 марта, загорелся двухэтажный склад. Через некоторое время охваченное пламенем здание рухнуло. Сведений о пострадавших не поступало.

На место ЧП срочно прибыли пожарные расчеты, был создан штаб пожаротушения. Огонь распространялся быстро из-за того, что склад был сильно загружен. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности.

По последним данным, пожар удалось локализовать на площади в 1000 квадратных метров, пишет ТАСС.

Ранее в субботу крупный пожар произошел на складе завода в подмосковном Дмитрове. С огнем удалось справиться только вечером.



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