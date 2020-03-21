Рене Фазель: чемпионат мира-2023 по-прежнему предоставлен России

21.03.2020, 22:50, Новости дня

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель после того, как IIHF объявила об отмене чемпионата мира-2020 в Швейцарии, высказался о проведении последующих мировых первенств. В том числе, и в России.

"Решение об отмене чемпионата мира в Швейцарии было очень трудно принять. У нас ведь были обязательства и контракты. Поэтому мы и тянули с решением и только субботним утром смогли окончательно решить: мы отменяем чемпионат мира".

"На сегодняшний момент изменений не произошло, и чемпионат мира-2023 мы по-прежнему планируем провести в России, — цитирует Фазеля РИА Новости. — В 2021 году турнир планируется провести в Белоруссии и Латвии, в 2022 — в Финляндии".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса по всему миру отменены почти все массовые спортивные мероприятия. Остались лишь единичные случаи проведения матчей. COVID-19 заражены уже свыше 288 тысяч людей, а свыше 11 тысяч из них скончались.