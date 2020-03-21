 

Рене Фазель: чемпионат мира-2023 по-прежнему предоставлен России

21.03.2020, 22:50, Новости дня

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель после того, как IIHF объявила об отмене чемпионата мира-2020 в Швейцарии, высказался о проведении последующих мировых первенств. В том числе, и в России.

"Решение об отмене чемпионата мира в Швейцарии было очень трудно принять. У нас ведь были обязательства и контракты. Поэтому мы и тянули с решением и только субботним утром смогли окончательно решить: мы отменяем чемпионат мира".

"На сегодняшний момент изменений не произошло, и чемпионат мира-2023 мы по-прежнему планируем провести в России, — цитирует Фазеля РИА Новости. — В 2021 году турнир планируется провести в Белоруссии и Латвии, в 2022 — в Финляндии".

Напомним, что из-за пандемии коронавируса по всему миру отменены почти все массовые спортивные мероприятия. Остались лишь единичные случаи проведения матчей. COVID-19 заражены уже свыше 288 тысяч людей, а свыше 11 тысяч из них скончались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Музей Победы покажет костюмы из кинофильма «Подольские курсанты»

08.02 / Первый гол Соболева за “Спартак” помог красно-белым обыграть “Партизан”

20.02 / Tagesspiegel – посол США долго нервировал немцев, но его уход — не повод для радости

18.02 / Янукович: Буду делать все, чтобы Украина не упустила надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю

11.02 / Китай потребовал от США прекратить киберхищения и слежку

13.03 / Эксперт оценил шансы Сандерса в президентской гонке после победы в Калифорнии

20.03 / Трамп: закрытие границы с Мексикой и Канадой не коснется торговых грузов

20.02 / В Конституции предложили закрепить принцип социального партнерства в трудовых отношениях

19.03 / Товары и продукты для торговых сетей завозят круглосуточно

17.02 / Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска