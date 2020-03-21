В Баренцевом море без вести пропал дайвер

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21.03.2020, 22:50, Новости дня

В Баренцевом море во время организованных погружений дайверов в субботу, 21 марта, пропал человек. Ведутся его поиски.

Погружения проводились в районе губы Амбарная в Печенгском районе Мурманской области. Без вести пропал мужчина 1974 года рождения.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, пишет "Интерфакс".



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