VOAэкспресс 21 марта 2020

21.03.2020, 22:34, Новости дня

Пандемия

Каждый американец должен внести свой вклад в борьбу с нынешней пандемией. Об этом заявил президент Дональд Трамп 21 марта, выступая на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19. Трамп отметил, что администрация и Конгресс приближаются к соглашению о следующем пакете экономических мер для борьбы с коронавирусом. Предполагается, что в американскую экономику поступит более 1 триллиона долларов в виде государственной помощи.

Доктор Дженнифер Нуццо, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, в интервью «Голосу Америки» объяснила, что эти ограничения являются попыткой выиграть время для перегруженной системы общественного здравоохранения.

В минувшую пятницу в Центральном парке Нью-Йорка кипела жизнь на фоне пустых улиц города. Погода выдалась жаркой, и нью-йоркцы, несмотря на карантин, не упустили возможность насладиться ею.

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