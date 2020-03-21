Кабмин согласовал продление контракта с главой “Нафтогазу” Коболевым

21.03.2020, 22:30, Новости дня

20 марта Кабинет Министров Украины согласовал продление контракта с главой компании НАК “Нафтогаз України” Андреем Коболевым. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

“Согласиться с предложением наблюдательного совета АО “НАК Нафтогаз України” о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева Андрея с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года. Наблюдательному совету акционерного общества обеспечить внесение изменений в контракт”, – сказано в документе.

Кабмин поручил “Нафтогазу” предоставить копию нового договора до 30 марта.

Коболев возглавляет “Нафтогаз України” с марта 2014 года. 20 марта 2018 года контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года.

16 марта 2020 года решение продлить контракт с Коболевым еще на четыре года принял набсовет компании.