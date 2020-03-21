В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 800 человек

21.03.2020, 22:30, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались более 700 человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Общее число погибших на 18.00 21 марта составляет 4825 человек (+793 погибших со вчерашнего дня; максимум с начала эпидемии).

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 53 578 (+6557 по сравнению со вчерашним днем): 42 681 человек продолжает болеть (+4821 со вчерашнего дня), 6072 человека выздоровели (+943). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 22 116 человек находятся в домашней изоляции (+2931), 17 708 госпитализированы (+1688), еще 2857 человек лежат в реанимации (+202).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 21 марта, общее количество инфицированных в мире составляет 284 566, умерли 11 868 человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.