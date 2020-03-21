Режим ЧС объявлен в Донецкой области Украины из-за коронавируса

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21.03.2020, 22:30, Новости дня

За сутки на Украине число заразившихся коронавирусом возросло с 41 до 47, сообщил Центр общественного здоровья минздрава страны.

Как информирует центр, 25 случаев зафиксировано в Черновицкой области, четыре – в Киевской, еще девять случаев выявлено в самом Киеве. По два случая заражения выявлены в Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, по одному – в Донецкой, Львовской и Тернопольской, передает РИА «Новости».

Пресс-служба администрации Донецкой области сообщила, что в регионе «введен режим чрезвычайной ситуации». Режим ЧС вступает в силу с 23 марта. В регионе временно будет запрещена работа рынков.

Кроме того, депутат Верховной рады Украины от группы «Доверие» Сергей Шахов сообщил, что госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.

На днях министерство здравоохранения Украины подтвердило заражение коронавирусной инфекцией депутата.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии авиасообщения с другими странами в связи с угрозой коронавируса. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д- сообщение.



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