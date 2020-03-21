Психологи рассказали, что делают перед сном счастливые пары

21.03.2020, 22:30, Разное

Американские психологи в ходе наблюдений за счастливыми парами, пробывшими в гармоничных отношениях не один год, заметили одну особенность. Оказывается, все они вечером, перед отходом ко сну, обсуждают хорошие новости.

Счастливые супруги всегда стараются находить положительные моменты в произошедшем за день, даже если не случается ничего вдохновляющего. Психологи считают подобную традицию одним из секретов крепких семейных отношений, поскольку привычка замечать позитивное в каждой мелочи помогает снижать уровень стресса. Кроме того, это способствует росту сексуального интереса партнеров друг к другу.

Традиция обсуждать положительные новости перед сном помогают парам легче переносить быт и жизненные невзгоды, а позитивный настрой благоприятствует более частым занятиям сексом. К тому же, у позитивно настроенных супругов сон более качественный, нежели у людей, живущих в постоянном стрессе и не расстающихся по вечерам с гаджетами, вместо приятного общения с близкими.