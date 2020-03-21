Брат Дианы Гурцкой Роберт показал редкое фото певицы без очков

21.03.2020, 22:09, Разное

Брат и продюсер отечественной эстрадной певицы Дианы Гурцкой Роберт на странице в Instagram обнародовал редкое фото сестры. Поклонники певицы смогли увидеть её лицо без очков, но и в этом случае глаза оказались практически скрыты за украшением.

Диана Гурцкая на концертах, торжественных мероприятиях и в других местах постоянно появляется в очках со стёклами чёрного цвета. Уже много лет некоторые хейтеры говорят, что на самом деле со зрением у певицы всё хорошо, а очки – часть выбранного имиджа, чтобы заинтересовать публику. Гурцкая не раз признавалась, её подобные «теории» уже мало беспокоят, а вот сначала она на них реагировала очень остро. Как оказалось, иногда певица всё же делает исключения и недавно даже поучаствовала в фотосессии мастера из Грузии без очков. На снимке, обнародованном в соцсети Робертом Гурцким, знаменитость запечатлена с ярко накрашенными губами и украшением в восточном стиле на голове, скрывающем верхнюю часть лица.



В комментариях к посту поклонники Дианы Гурцкой оставляют слова восхищения мастерством фотографа и настоящей красотой модели. Многие благодарят брата певицы за возможность увидеть редкий снимок, на котором певица предстала «нежной, кроткой, трогательной и бесконечно прекрасной».