 

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

21.03.2020, 22:09, Разное

Отечественный юморист и киноактёр, бывший участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в конце февраля текущего года разместил на канале видеохостинга YouTube новый клип в стиле ретро. Почти за три недели ролик покорил многих пользователей Сети, набрав более 1,1 млн просмотров.
Клип Вячеслава Мясникова с названием «На дискотеке в школе» виртуально переносит в конец 1990-х годов, погружая в атмосферу того времени с соответствующей музыкой и танцами. Артист с юмором констатировал, что его работе потребовалось всего около полутора десятков секунд, чтобы набрать миллион просмотров. В этом случае он «слегка» преувеличил, так как на самом деле это количество набралось за три недели, однако некоторым современным звёздам эстрады такой цифры добиться и вовсе не удаётся.

Записью клипов на актуальную тематику Вячеслав Мясников активно занялся после ухода из коллектива юмористического шоу «Уральские пельмени». За это время артист создал уже несколько работ, но последнюю пользователи Сети оценили выше всего, оставив чуть более 8 тысяч «лайков» и всего 400 «дизлайков».



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