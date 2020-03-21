Алена Шишкова показала свои килограммы на весах

21.03.2020, 22:09, Разное

Модель Алена Шишкова показала свои килограммы, встав на весы. Обвинения в анорексии оказались беспочвенными.

Охотно рассказывая миллионам подписчиков в Instagram-аккаунте о своих достижениях в жизни, знаменитость постоянно выслушивает одни и те же упреки в болезненном внешнем виде. Успешная карьера в модельном бизнесе, собственные коллекции одежды под брендом MaisonD`Angelann, титул второй красавицы РФ в 2012 году, воспитание 6-летней дочери Алисы, отцом которой является рэпер Тимати, а в ответ — надоевшие вопросы о здоровье, излишней худобе и подозрения в анорексии. Фанаты уверены, это результат жестких диет и простого голодания в погоне за идеальными параметрами.

Шишкова испробовала уже многие способы в борьбе с придирчивыми поклонниками. Известная модель отмахивалась от них с улыбкой, рассказывала, что стройная фигура — это результат наследственности, а также постоянной работы над своим телом, хвасталась сибирским здоровьем, ведь она родом из Сибири. Но ничто не могло убедить настойчивых хейтеров.



Последним аргументом Алены Шишковой стали цифры при взвешивании, которые она продемонстрировала в stories. Оказалось, что до нормального индекса массы тела ей не хватает всего лишь 3-х килограммов. Теперь поклонникам придется подыскать другую тему для разговоров.