Стало известно о стрельбе во время спецоперации ФСБ в Уфе

21.03.2020, 22:08, Новости дня

Сотрудники ФСБ открыли стрельбу во время спецоперации в Уфе, сообщил источник в правоохранительных органах Башкирии.

Источник РИА «Новости» сообщил, что спецоперация проводилась на дороге перед въездом в город. Была получена информация о том, что преступники перевозили взрывчатку в машине. Как сообщил источник, «силовикам пришлось применить оружие, машина была обстреляна». По его словам, «есть погибшие, есть задержанные».

«Работает саперная группа», – говорится в сообщении.

«Московский Комсомолец» со ссылкой на «Собкор02» пишет, что в автомобиле Toyota ехали «предполагаеме террористы», которые, «скорее всего, применили оружие, и спецназ был вынужден действовать жестко».

Telegram-канал Mash заявил, что «предварительно, был убит башкирский криминальный авторитет и его водитель».