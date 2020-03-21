Трамп предложил Ким Чен Ыну сотрудничать в борьбе с «эпидемией»

21.03.2020, 21:53, Новости дня

Центральное телеграфное агентство Кореи рассказало о «личном письме», которое глава американского государства Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

В послании Трамп «также объяснил свой план» по развитию отношений США и КНДР. Американская сторона сообщила о желании «сотрудничать в противоэпидемической работе», передает РИА «Новости».

Как передает ЦТАК, Трамп заявил, что оказался впечатлен «усилиями», которые Ким Чен Ын предпринял для «защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».

Напомним, КНДР объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы». В частности, она приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и Россией.

Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.