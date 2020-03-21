 

Трамп предложил Ким Чен Ыну сотрудничать в борьбе с «эпидемией»

21.03.2020, 21:53, Новости дня

Центральное телеграфное агентство Кореи рассказало о «личном письме», которое глава американского государства Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

В послании Трамп «также объяснил свой план» по развитию отношений США и КНДР. Американская сторона сообщила о желании «сотрудничать в противоэпидемической работе», передает РИА «Новости».

Как передает ЦТАК, Трамп заявил, что оказался впечатлен «усилиями», которые Ким Чен Ын предпринял для «защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».

Напомним, КНДР объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы». В частности, она приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и Россией.

Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Гаджеты: Почта России начнёт доставлять посылки дронами (2 фото)

04.02 / Актера из “Великолепного века” приговорили почти к 17 годам тюрьмы

12.02 / Зеленский поручил разработать программу по паспортизации молодежи, проживающей на временно оккупированном Донбассе

27.02 / Лукашенко заявил о готовности к интеграции с Россией «без понуждения»

26.02 / Появилось видео допроса готовивших нападение на школу в Саратове подростков

05.03 / Додон заявил о давлении на Молдавию из-за рубежа ради победы Санду на выборах

25.02 / США ввели санкции против России, Китая, Ирака и Турции

15.03 / Лишь трое из 14 россиян заразились коронавирусом внутри страны

19.02 / Владельцам iPhone раскрыли глаза на вшитую в iOS рекламу Apple

13.02 / Сидячий образ жизни увеличивает риск депрессии у подростков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска