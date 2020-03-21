 

Кто скрывает правду о коронавирусе?

21.03.2020, 21:50, Разное

«Новая газета» отобрала 10 самых популярных вопросов читателей о пандемии и добавила свои. Раскрываем тему вместе с собкорами и экспертами. Список будет обновляться.

Коронавирус стал главной темой вопросов к редакции «Новой» за прошлую неделю. Мы отобрали самые типичные. Главное, что интересует россиян, — ​верить ли статистике, предоставляемой чиновниками, как снизить панику, как здоровье у врачей и смогут ли регионы справиться с проблемой так же, как состоятельная Москва. Ваши вопросы мы будем отправлять официальным властям и публиковать — ​вместе с ответами, в том числе теми, которые нашли наши корреспонденты и эксперты.

  • Дорогая «Новая»! Не очень понимаю нарастающей паники по поводу коронавируса: число заболевших в масштабах мира — ​незначительно, летальность — ​крайне низкая. С чем вы связываете такую реакцию (кроме очевидной склонности к истерии массового сознания и недостатка информации)?
    Ответ на этот вопрос от к.м.н., терапевта Ярослава Ашихмина читайте в материале «Прекратите истерику. С этим коронавирусом нам еще повезло». По просьбе «Новой газеты» на эту тему ответил и американский доктор Майкл Мирер в материале «Страх. Как США борются с коронавирусом и паникой вокруг него». А кроме того, «Новая газета» уже обратилась к психологам с просьбой рассказать о механизмах паники в обществе и о том, как ее обуздать. Скоро опубликуем.

  • Как действует коронавирус на детей, сколько детей в мире заразились, есть ли детские смертельные случаи?
    Ответ на этот вопрос мы цитировали в видео, где молекулярный биолог Ирина Якутенко за две минуты рассказывает главные факты о коронавирусе. Китайцы, собрав статистику по десяткам тысяч случаев и справившись с эпидемией, публикуют такие данные: летальность от COVID‑19 в возрастной группе от 0–9 лет составляет 0%. То есть пока (данные на 11 февраля) не зафиксировано ни одного случая детской смерти от коронавируса.

  • Сколько всего лабораторий по коронавирусу в стране и в каких городах находятся?

  • Реальная ситуация по коронавирусу в России. Сколько уже случаев смерти после пневмонии и ОРВИ и как это соотносится с прошлогодними показателями? Ищут ли COVID‑19 при смерти от других заболеваний?

  • Не начали ли больше болеть медработники?

  • Готовы ли рисковать жизнью и здоровьем пожилые медработники в регионах, получающие 10–15 тысяч рублей?
    В ближайших номерах читайте материалы наших собственных корреспондентов, целиком посвященные региональной медицине в разгар эпидемии.

  • Интересно провести исследование по готовности нашей медицины к коронавирусу. Что знают о нем врачи в поликлиниках?

  • Готовы ли медцентры к десяткам тысяч анализов?

  • Сколько пациентов смогут принять больницы?

  • Российские граждане, в силу своей бедности, не могут позволить себе поездки по миру, а чиновники и олигархи регулярно путешествуют. Вопрос: станут ли чиновники и олигархи жертвой коронавируса?
    Коронавирус не щадит никого. Мы уже делали подборку новостей о том, что он вплотную подобрался даже к президентам и королям. Что касается олигархов и топовых чиновников — ​на эту «группу риска» мы обратим пристальное внимание.

    • «Новая» готовит ответы:

  • Сколько и достаточно ли закуплено в регионы и Москву тестов на коронавирус?

  • Хватает ли в регионах аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?

  • Что будет с выпускными экзаменами в школах и вступительными в вузы?

  • Что такое дистанционное обучение: как это устроено?

  • Что происходит с экипажами воздушных судов, которые остались на земле после отмены авиарейсов?

  • Что будет, если коронавирус попадет в российские тюрьмы и начнет распространяться в условиях скученности людей в изоляции? (Разбирались Вера Челищева — «Высшая мера заражения. Если вирус доберется до российских СИЗО и колоний, большинство жертв будет не спасти» — и Татьяна Лиханова — «Задержания и аресты — это не то, от чего государство готово отказаться». Заключенных лишили свиданий со всеми, кроме коронавируса)

  • Что будет с театрами и кинопремьерами в эпоху эпидемии коронавируса? (Ответ в материалах отдела культуры «В столице прерван театральный сезон» и «Вирус посадил кино на карантин»)

    • Мы будем продолжать рубрику и ждем от читателей их личные истории, связанные с коронавирусом, на редакционную почту [email protected]

    Рабочая группа (в масках), 
    «Новая газета»

    Источник: Новая газета



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