Кто скрывает правду о коронавирусе?
21.03.2020, 21:50, Разное
«Новая газета» отобрала 10 самых популярных вопросов читателей о пандемии и добавила свои. Раскрываем тему вместе с собкорами и экспертами. Список будет обновляться.
Коронавирус стал главной темой вопросов к редакции «Новой» за прошлую неделю. Мы отобрали самые типичные. Главное, что интересует россиян, — верить ли статистике, предоставляемой чиновниками, как снизить панику, как здоровье у врачей и смогут ли регионы справиться с проблемой так же, как состоятельная Москва. Ваши вопросы мы будем отправлять официальным властям и публиковать — вместе с ответами, в том числе теми, которые нашли наши корреспонденты и эксперты.
Ответ на этот вопрос от к.м.н., терапевта Ярослава Ашихмина читайте в материале «Прекратите истерику. С этим коронавирусом нам еще повезло». По просьбе «Новой газеты» на эту тему ответил и американский доктор Майкл Мирер в материале «Страх. Как США борются с коронавирусом и паникой вокруг него». А кроме того, «Новая газета» уже обратилась к психологам с просьбой рассказать о механизмах паники в обществе и о том, как ее обуздать. Скоро опубликуем.
Ответ на этот вопрос мы цитировали в видео, где молекулярный биолог Ирина Якутенко за две минуты рассказывает главные факты о коронавирусе. Китайцы, собрав статистику по десяткам тысяч случаев и справившись с эпидемией, публикуют такие данные: летальность от COVID‑19 в возрастной группе от 0–9 лет составляет 0%. То есть пока (данные на 11 февраля) не зафиксировано ни одного случая детской смерти от коронавируса.
В ближайших номерах читайте материалы наших собственных корреспондентов, целиком посвященные региональной медицине в разгар эпидемии.
Коронавирус не щадит никого. Мы уже делали подборку новостей о том, что он вплотную подобрался даже к президентам и королям. Что касается олигархов и топовых чиновников — на эту «группу риска» мы обратим пристальное внимание.
«Новая» готовит ответы:
Мы будем продолжать рубрику и ждем от читателей их личные истории, связанные с коронавирусом, на редакционную почту [email protected]
Рабочая группа (в масках),
«Новая газета»
Источник: Новая газета
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