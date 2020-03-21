Эксперты предложили новый способ переработки древесных отходов

21.03.2020, 21:42, Новости дня

Специалистами из Красноярского края была открыта возможность по переработке древесных отходов.

Предполагается, что древесные отходы могут превратиться в удобрения для нужд сельского хозяйства, топливо, а также хвойную муку. По словам экспертов, переработка будет осуществляться с помощью мобильных машин на лесосеке, а вывозиться будут уже готовые материалы.

Специалистам удалось запатентовать устройство, которое будет измельчать древесную зелень хвойных пород и упаковывать полученный материал в герметичные пакеты.